У розвідці Британії назвала наслідки загибелі Пригожина для "Вагнера"

Ймовірна загибель так званого "кухаря Путіна", власника групи "Вагнера" Євгена Пригожина призведе до серйозної дестабілізації в ПВК.

Про це повідомила у своєму звіті розвідка Міноборони Великої Британії.

"Поки точних доказів того, що Пригожин перебував на борту немає. Відомо, що він вживає виняткових заходів безпеки. Однак цілком імовірно, що він справді мертвий", - йдеться в повідомленні.

За даними британських розвідників, смерть ватажка "вагнерівців" майже напевно матиме наслідком глибоко дестабілізуючий вплив на групу. Його характерні особисті якості, такі як гіперактивність, виняткова сміливість, непохитність у досягненні мети та висока жорстокість, навряд чи можуть знайтись у будь-якого наступника.

"Вакуум лідерства у групі "Вагнера" буде посилено повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін та начальник тилу Валерій Чекалов також мертві", - зазначають у Міноборони Британії.

Ймовірна загибель Пригожина: реакція України

В українському ГУР відреагували на авіакатастрофу літака з Пригожиним. Представник розвідки Андрій Юсов наголошує, що сталася ліквідація низки осіб, а тому аварія літака навряд чи може бути випадковою.

Також президент Володимир Зеленський прокоментував загибель Пригожина. Він наголосив, що Україна до цього не має жодного відношення. Натомість, наголосив глава держави, усі добре "усвідомлюють, хто до цього причетний".

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що ймовірна загибель власника ПВК "Вагнер" - це удар по самому Путіну. Крім того, ознака початку фрагментації РФ, вважає він.

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