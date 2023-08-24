В ISW проаналізували причетність Путіна до загибелі Пригожина

Аналітики вважають, що диктатор міг помститися лідерові ПВК за приниження під час бунту в червні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни схиляються до думки, що російський президент-диктатор Володимир Путін міг помститися за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво ПВК "Вагнера".

Так аналізують фахівці ISW збиття літака ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина та його загибель.

"Майже певний наказ Путіна російському Міноборони збити літак Пригожина, ймовірно, є публічною спробою відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдало Путіну та російському Міноборони збройне повстання групи Вагнера 24 червня", - наголошують в ISW.

У своєму звіті аналітики вказують на те, що російське Міністерство оборони та Кремль знищували ПВК і послаблювали владу Пригожина від моменту його заколоту. Саме тому вбивство вищого керівництва "Вагнера", ймовірно, було останнім кроком до ліквідації компанії як незалежної організації. Своєю чергою, Пригожин, ймовірно, намагався протидіяти знищенню "Вагнера" Міноборони та адміністрацією президента РФ.

Аналітики наголошують, що Путін "майже напевно" наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина. Російські військові, особливо міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов, навряд чи вбили б лідера"вагнерівців" без наказу Путіна.

Офіційне підтвердження звільнення Суровікіна в російських державних ЗМП в той же день, що і вбивство Пригожина, швидше за все, не є збігом. Кремль, ймовірно, має намір, щоб обидва розголошені покарання стали чітким сигналом про те, що з учасниками заколоту 24 червня розправилися, і що виклик "Вагнера" російському керівництву – це вже вирішена справа.

За спостереженнями аналітиків, російські джерела зазначили, що минуло рівно два місяці з початку збройного заколоту "Вагнера", під час якого сили ПВК збили кілька російських гелікоптерів і вбили щонайменше 13 російських військовослужбовців.

Рішення про те, що за вбивство Пригожина відповідала російська протиповітряна оборона, дозволило Міноборони РФ безпосередньо помститися за один з найсмертоносніших днів для російської авіації від початку повномасштабного вторгнення до України.

Майбутнє ПВК без Пригожина

Після ліквідації Пригожина, наголошують в ISW, майбутнє "Вагнера" без керівника залишається невизначеним. Адже ватажок ПВК Євген Пригожин і засновник Дмитро Уткін, "безперечно, були обличчями "Вагнера", і їхні вбивства матимуть драматичний вплив на командну структуру та бренд організації". Що більше - командири і бійці "Вагнера" можуть почати боятися за своє життя або бути деморалізованими.

"Втручання російського Міноборони і Кремля в операції "Вагнера" і відсутність Пригожина, який би боровся за нові можливості для особового складу "Вагнера", може призвести до подальшої деградації угруповання "Вагнера", - йдеться у звіті.

Кремль хоче зняти відповідальність

В ISW зауважують, що, ймовірно, Кремль створює умови для того, щоб зняти явну відповідальність за вбивство Пригожина з Путіна і російських військових.

"Росавіація створила спеціальну комісію для розслідування технічного стану літака, що розбився, метеорологічних умов на маршруті польоту, а також диспетчерських служб і наземного радіообладнання. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту", - йдеться у звіті.

Фахівці додають, що широкий інформаційний простір Росії утримується від коментарів щодо причин катастрофи, лише деякі джерела пов’язують інцидент із Кремлем або Міноборони Росії.

Деталі збиття літака

Фахівці Інституту зазначають, що ватажок групи "Вагнера" Євгеній Пригожин і її засновник Дмитро Уткін загинули після того, як російські силовики збили літак над Тверською областю.

Російське Федеральне авіаційне агентство повідомило, що всі пасажири, а це - Євген Пригожин, Дмитро Уткін, Сергій Пропустін, Євген Макар'ян, Олександр Тотмін, Валерій Чекалов, Микола Матюсєєв – загинули в авіакатастрофі разом з трьома членами екіпажу.

Російські джерела стверджують, що другий літак Embraer (реєстраційний номер RA-02748), що належить "Вагнеру", вилетів зі столиці РФ, але розвернувся і приземлився в московському аеропорту Остаф'єво приблизно в той самий час, коли стався удар.

Дані відстеження польотів показали, що цей другий літак прибув до Санкт-Петербурга о 18:27 і вилетів назад до Москви через 20 хвилин, прибувши о 20:02.

Як повідомлялося, увечері, 23 серпня, стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагадистські телеграм-канали припускають, що літак ватажка "Вагнера" збили російські засоби ППО - дві ракети С-300. За їхньою інформацією, під час польоту літака Пригожина у небі пролунало два вибухи.

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