Експерт розповів, як смерть Пригожина впливатиме на війну в Україні

Експерт вважає, що до цієї історії потрібно ставитися з обережністю.

Якщо лідер терористичного угруповання "Вагнер" Євген Пригожин дійсно загинув, то це матиме "незначний" вплив на війну в Україні, але покаже всім, що Росія перетворилась на "гангстерська державу".

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Таку думку висловив аналітик з питань безпеки і оборони Майкл Кларк, інформує Sky News.

"Це, безсумнівно, велика новина, тому що, що б це не зробило з війною в Україні, і в якомусь сенсі вплив на війну буде незначним, це підсилює той факт, що Росія є бандитською державою. Їм керують по-гангстерськи зверху до самих низів, а корупція знаходиться на найнижчому рівні", - сказав Клара.

Він зазначив, що до цієї історії потрібно ставитись з обережністю, тому слід дочекатися більш детальної інформації протягом наступної доби.

"На даний момент не очевидно, що він мертвий, можливо, так воно і є, але все ж існує правдоподібна версія, що це може бути свого роду підстава", - додав він.

Нагадаємо, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська нагадала, що "гарантії безпеки" Євгенові Пригожину після заколоту обіцяв саме Олександр Лукашенко.

Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

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