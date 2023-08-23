В РФ розбився літак, який міг належати Пригожину, є загиблі: що відомо

Увечері, 23 серпня, в російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що у Тверській області РФ впав літак

Трохи пізніше росЗМП уточнили, що це був цивільний російський бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795.

Російське "Міністерство надзвичайних ситуацій" факт авіакатастрофи підтвердило.

"Десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області. Бізнес-джет, що розбився, прямував з Москви до Петербурга", - повідомляє так зване "МЧС РФ".

На борту міг бути Пригожин

Пропагандистський ТГ-канал Вaza та російська "опозиціонерка" Ксенія Собчак стверджують, що джет міг належати ватажку ПВК "Вагнер" Євгенові Пригожину.

Пропагандистські видання з посиланням на "Росавіацію" пишуть, що на борту серед пасажирів значився Євген Пригожин.

Проте в небі кружляє ще другий літак Пригожина

Також пропагандисти пишуть, що другий літак, що належить Пригожину, розвертається над Москвою та прямує до аеропорту.

UPD

Cтаном на 20:58 з'явилася інформація, що другий літак, який належав Пригожину, приземлився у Москві. Про його пасажирів поки що нічого невідомо.

На борту, що впав, також міг бути неонацист Дмитро "Вагнер" Уткін

За інформацією Телеграм-каналу "ВЧК-ОДПУ", який ведуть так звані російські правозахисники, на борту літака Євгена Пригожина, що впав, був також і "права рука" Пригожина, неонацист Дмитро Уткін. Саме його позивним була названа ПВК.

Дмитро Уткін і його татуювання у вигляді нацистської символіки / Фото: Фото з соціальних мереж

Літак збила російська ППО?

Цей же паблік пише, що літак збили двома ракетами С-300. За їхньою інформацією, під час польоту літака Пригожина у небі пролунало два вибухи.

Наближений до терористичної ПВК "Вагнер" телеграм-канал GREY ZONE також повідомив, що бізнес-джет був збитий засобами ППО.

У російську "Вікіпедію" вже вписали дату смерті Євгена Пригожина, проте це поки що не підтверджено офіційно.