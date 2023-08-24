"Вагнерівці" обіцяють помститися Путіну за смерть Пригожина

Також бойовики "Вагнер" планують помститися голові Міноборони РФ Сергію Шойгу.
Бойовики терористичного угруповання "Вагнер" заявили, шо вони будуть мститися російському диктатору Путіну за загибель їхнього лідера Євгена Пригожина.
Про це пише Telegram-канал "Можем обьяснить".
У повідомленні вказується, що канали Пригожина заповнені повідомленнями, що вони збираються помститися за смерть свого ватажка.
"Будуть мстити", — сказав "МО" один із колишніх бойовиків незаконного об'єднання.
Прокремлівське видання Readovka, пов’язане з Пригожиним, повідомило, що в ПВК існує "давно розроблений затверджений механізм дій на випадок смерті Євгена Пригожина або Дмитра Уткіна".
Джерело "МО" це підтверджує: "На випадок загибелі Пригожина є механізм „повної мобілізації“ — незалежно від того, з чиєї вини ця загибель трапилася".
Нагадаємо, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська нагадала, що "гарантії безпеки" Євгенові Пригожину після заколоту обіцяв саме Олександр Лукашенко.
Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.
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