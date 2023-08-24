"Вагнерівці" обіцяють помститися Путіну за смерть Пригожина

Бойовики терористичного угруповання "Вагнер" заявили, шо вони будуть мститися російському диктатору Путіну за загибель їхнього лідера Євгена Пригожина.

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Про це пише Telegram-канал "Можем обьяснить".

У повідомленні вказується, що канали Пригожина заповнені повідомленнями, що вони збираються помститися за смерть свого ватажка.

"Будуть мстити", — сказав "МО" один із колишніх бойовиків незаконного об'єднання.

Прокремлівське видання Readovka, пов’язане з Пригожиним, повідомило, що в ПВК існує "давно розроблений затверджений механізм дій на випадок смерті Євгена Пригожина або Дмитра Уткіна".

Джерело "МО" це підтверджує: "На випадок загибелі Пригожина є механізм „повної мобілізації“ — незалежно від того, з чиєї вини ця загибель трапилася".

Нагадаємо, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська нагадала, що "гарантії безпеки" Євгенові Пригожину після заколоту обіцяв саме Олександр Лукашенко.

Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

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