Телефон Пригожина знайшли на місці падіння літака - Al Jazeera

Тіло Пригожина на цей момент зі стовідсотковою точністю поки що не ідентифіковано.

На місці падіння літака Embraer ERJ 135 було знайдено телефон ватажка терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це інформує видання Al Jazeera.

Джерела видання повідомляють, що тіло Пригожина на даний момент зі стовідсотковою точністю поки що не ідентифіковано серед трупів, які виявили на місці падіння літака, однак співрозмовник журналістів не має жодних сумнівів в тому, що ватажок "вагнерівців" загинув.

Повідомляється, що наразі співробітники ЦА ФСБ і СКР прибули на місце події та почали оглядати місце події. Після слідчих дій трупи будуть відведені до моргу у двері, де вранці проведуть спробу пізнання. Також буде проведена процедура ДНК.

На місці аварії літака Пригожина встановили потужні прожектори, а криміналісти активно оглядають тіла загиблих і уламки бізнес-джету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вагнерівці" обіцяють помститися російському диктатору Путіну за смерть свого ватажка Євгена Пригожина.

Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

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