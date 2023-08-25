"Це удар по самому Путіну": Данілов прокоментував ймовірну загибель Пригожина

Ймовірна загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина – це удар по президенту Росії Володимиру Путіну і ознака початку фрагментації РФ.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода".

Чи справді загинув Пригожин?

Данілов відповів, чи вірить він, що Пригожин справді загинув.

"Давайте дочекаємося. Не треба чіпати, коли щось таке спекотне. А треба дочекатися, коли воно трошечки захолоне. І будемо розуміти всі події, які відбувалися", – сказав посадовець.

Заколот Пригожина

Він також висловив думку, що влаштований Пригожиним і "вагнерівцями" марш на так званий Москву у червні не міг відбуватися без підтримки російських силових структур.

"Пригожин не був божевільною людиною, щоб він сам вирішив влаштувати той марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони і його зупинили. Більше того, все те, що відбувається, буде ще мати наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які будуть відбуватися на Росії", – прогнозує секретер РНБО.

Фрагментація Росії розпочалася

За його оцінками, в Росії розпочався транзит влади.

"Ми бачимо, що Путін втрачає сьогодні вже керованість своєї країни. І там найближчим часом буде відбуватися дуже багато цікавих подій. І я ще раз можу наголосити на тому, що фрагментація Росії розпочалася і вона вже йде", – запевнив Данілов.

Посадовець також назвав "великою помилкою Заходу" те, що там, на його думку, не хочуть до цього готуватися: "Їм треба зрозуміти, що це відбудеться незалежно від їх бажання чи небажання. Росія буде фрагментована".

Секретар РНБО не погоджується з думкою деяких аналітиків про те, що ймовірна загибель Пригожина може надіслати сигнал тим, хто міг спробувати якось поставити під сумнів владу Путіна.

"Це зовсім не відповідає дійсності. Нічого тут такого немає. Більше того, це удар по самому Путіну", – переконаний Данілов.

"Ще раз наголошую, давайте дочекаємося, як все це буде відбуватися. Якщо на території Росії з цивільних аеродромів вилітають літаки, з якими щось відбувається у повітрі, майте на увазі, що в цій країні щось відбувається не так", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal із посиланням на джерела у розвідці США повідомило, що Пригожин таки загинув у авіакатастрофі в Тверській області. За попередніми оцінками розвідки, на борту літака могла вибухнути бомба.

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