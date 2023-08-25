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Вибухи на Одещині: якими ракетами атакували окупанти

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Вибухи на Одещині: якими ракетами атакували окупанти

Ракета "Калібр" / Фото: ТАСС

За попередніми даними, ворожі цілі були знищені.

Російські війська влаштували атаку по Одеській області в ніч проти 25 серпня двома типами ракет.

Про це речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив у Мережі.

За даними Братчука, російські окупанти атакували двома ракетами район Чорноморська на Одещині. За попередніми даними, це були ракети типу Х-35/59. Ворожі цілі було знищено.

Близько 3:44 ворог влаштував повторну атаку по Одеській області – цього разу ракетами "Калібр". Попередньо всі ракети вдалося збити.

Нагадаємо, в ніч проти 25 серпня на Одещині пролунала серія вибухів. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, ППО відбила атаку російських крилатих ракет.

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Перегляди
410
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