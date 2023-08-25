Вночі РФ атакувала Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про наслідки

Про потерпілих не повідомляється.

Вночі 25 серпня окупаційна армія РФ намагалася атакувати Дніпропетровську область з повітря. Крім того, росіяни з "Граду" та важкої артилерії завдали ударі по Нікопольщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі", - йдеться у повідомленні.

По Нікопольщині російські війська цілили із "Граду" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Внаслідок атаки без світла залишилося понад 700 родин.

Вранці російська армія знову атакувала місто, а також Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, потужні вибухи у Дніпрі сталися вночі проти четверга, 24 серпня. Тоді російська окупаційна армія вдарили по місту ракетами. Одна з них пошкодила транспортний об'єкт. Також пошкоджено кіоски, кав'ярні, банк, готель та заправку, а також багатоповерхівки.

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