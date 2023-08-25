На Одещині вночі лунали вибухи: повідомляється про роботу ППО

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

В Одесі вночі, 25 серпня, пролунала серія вибухів, сили повітряної оборони відбивали ракетну атаку на місто.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повідомляється, що вибухи пролунали у місті о 4 ранку, перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Сили оборони Півдня повідомили, що протиповітряна оборона відбила атаку крилатих ракет. Мешканців регіону просили залишатись в укриттях до завершення відбою.

О 4:14 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму близько 4 ранку, 25 серпня, пролунала серія вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що на Одещині ввечері, 24 серпня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Читайте також: