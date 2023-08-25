В Одесской области ночью раздавались взрывы: сообщается о работе ПВО

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

В Одессе ночью, 25 августа, раздалась серия взрывов, силы воздушной обороны отражали ракетную атаку на город.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сообщается, что взрывы прогремели в городе в 4 утра, перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Силы обороны Юга сообщили, что противовоздушная оборона отразила атаку крылатых ракет. Жителей региона просили оставаться в укрытиях до завершения отбоя.

В 4:14 Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму около 4 утра, 25 августа, прозвучала серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одесской области вечером, 24 августа, во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Читайте также: