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Астрологический прогноз на 25 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 августа

Астрологический прогноз на 25 августа / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над проектами, направленными на созидание – все, что будет связано с разрушением, обречено на провал.

Символ дня: Фонтан. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, песочный, золотистый. 

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: начавшиеся в этот день заболевания пройдет легко и без осложнений, и даже тяжело больные люди почувствуют облегчение. 

Питание дня: Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Стресс, который получит организм, может стать причиной серьезного недуга.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай, но все, что собрано, необходимо сразу употребить – в пищу или для консервации, в противном случае оно испортится. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи будут яркими и красочными, но не стоит обольщаться на их счет – они не сбудутся. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – они будут неудачными.

Цитата дня: «Ни для кого не секрет, что счастливый брак основан на общности интересов и высокой стрессоустойчивости» (Стивен Кинг). 

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Дата публикации
Просмотры
113
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