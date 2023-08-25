Астрологический прогноз на 25 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над проектами, направленными на созидание – все, что будет связано с разрушением, обречено на провал.
Символ дня: Фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, песочный, золотистый.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: начавшиеся в этот день заболевания пройдет легко и без осложнений, и даже тяжело больные люди почувствуют облегчение.
Питание дня: Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Стресс, который получит организм, может стать причиной серьезного недуга.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай, но все, что собрано, необходимо сразу употребить – в пищу или для консервации, в противном случае оно испортится.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи будут яркими и красочными, но не стоит обольщаться на их счет – они не сбудутся.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – они будут неудачными.
Цитата дня: «Ни для кого не секрет, что счастливый брак основан на общности интересов и высокой стрессоустойчивости» (Стивен Кинг).
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