Астрологічний прогноз на 25 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий дляпочатку роботи над проектами, спрямованими на створення – все, що буде пов'язане з руйнуванням, приречене на провал.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, пісочний, золотистий.

Щасливе каміння дня: бурштин, сардонікс.

За якусь частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: захворювання, що почалися в цей день, пройде легко і без ускладнень, і навіть важко хворі люди відчують полегшення.

Харчування дня Категорично не рекомендується голодувати, постити і влаштовувати розвантажувальні дні — користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною. Стрес, який отримає організм, може стати причиною серйозної недуги.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай, але все, що зібрано, необхідно відразу вжити — в їжу або для консервації, інакше воно зіпсується.

Магія та містика дня: можна читати змови, які залучають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі будуть яскравими та барвистими, але не варто спокушатися на їхній рахунок – вони не збудуться.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки – вони будуть невдалими.

Цитата дня: «Ні для кого не секрет, що щасливий шлюб ґрунтується на спільності інтересів та високій стресостійкості»(Стівен Кінг).

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