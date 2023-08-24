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Скільки українців вбила Росія під час війни: дані ООН

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2041
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Скільки українців вбила Росія під час війни: дані ООН

Війна Росії проти України / Фото: Associated Press

За даними ООН загальна кількість загиблих цивільних та військових з обох сторін сягає півмільйона людей.

Російська терористична армія в Україні вбила щонайменше 9 444 цивільних осіб, у тому числі 545 дітей. Ще майже 17 000 осіб, серед яких 1 156 дітей, отримали поранення. 

Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. 

Заступниця генсека ООН наголосила, що Росія винна у неймовірних стражданнях українського народу. 

"Вісімнадцять місяців смертей, руйнувань і неймовірних страждань для українського народу. Самі лише цифри розповідають жахливу історію: Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель щонайменше 9 444 цивільних осіб, у тому числі 545 дітей. Ще майже 17 000 осіб, серед яких 1 156 дітей, отримали поранення. Реальні цифри, ймовірно, набагато вищі. За деякими оцінками, загальна кількість загиблих, цивільних і військових з обох сторін, сягає півмільйона", - сказала Розмарі Дікарло. 

Дипломатка також засудила ракетні удари російських терористів по портовій інфраструктурі України, житлових будинках, театрі в Чернігові та інші воєнні злочини Росії. 

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань військових злочинів у 2009-2015 роках Стівен Рапп розповів, що російському диктатору Путіну за його злочини проти України загрожує до 30 років позбавлення волі.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2041
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