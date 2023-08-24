Норвегія уточнила, скільки літаків F-16 передасть Україні

Українські пілоти в Норвегії навчатимуться на двох винищувачах F-16. Також планується розглянути питання щодо виділення додаткових літаків для нашої держави.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

“Ми ухвалили рішення передати норвезькі винищувачі F-16 і зараз обговорюємо, коли та як. Норвегія зараз переходить до нової системи винищувачів, і значна частина наявних F-16 кілька років тому вже була передана нашому союзнику по НАТО Румунії. Але зараз ми виділяємо два винищувачі для навчальної місії і будемо розглядати ті, що залишилися. Їх не так багато, але, сподіваюсь, ми їх зможемо передати Україні”, - сказав Гар Стере.

За його словами, рішення про передавання двох F-16 було ухвалене після того, як минулого тижня США дали згоду на їхнє відправлення до України. Крім того, норвезькі інструктори готові долучитися до навчання українських пілотів та інженерів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, що Україна готова отримувати будь-які типи літаків, зокрема й винищувачі від Фінляндії F-18 Hornet.

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