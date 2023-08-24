У Зеленського розкрили інформацію про подальші спецоперації в Криму

В Офісі президента назвали це етапом накопичення ефекту.

В акваторії Чорного моря триває активна боротьба, а Україна має необхідні інструменти для протидії окупантам.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Поступово тиск на Крим зростатиме", – повідомив Подоляк.

Він наголосив наголосив на тому, що обстріли військової інфраструктури у Криму відбуватимуться й надалі виключно у сценарних планах, розроблених Генштабом або українськими спецслужбами.

"Це етап накопичення ефекту. Один із таких є подібні операції у Криму, які мають деморалізувати", – додав Подоляк.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня та анонсував наступну спецоперацію.

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