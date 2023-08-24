У Зеленского раскрыли информацию о дальнейших спецоперациях в Крыму

В офисе президента назвали это этапом накопления эффекта.
В акватории Черного моря продолжается активная борьба, а у Украины есть необходимые инструменты для противодействия оккупантам.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Постепенно давление на Крым будет расти", – сообщил Подоляк.
Он отметил, что обстрелы военной инфраструктуры в Крыму будут продолжаться исключительно в сценарных планах, разработанных Генштабом или украинскими спецслужбами.
"Это этап накопления эффекта. Один из таких подобных операций в Крыму, которые должны деморализовать", — добавил Подоляк.
Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа и анонсировал следующую спецоперацию.
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