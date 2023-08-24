Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Зеленского раскрыли информацию о дальнейших спецоперациях в Крыму

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Зеленского раскрыли информацию о дальнейших спецоперациях в Крыму

В ОП раскрыли информацию о дальнейших спецоперациях в Крыму / Фото: Фото из социальных сетей

В офисе президента назвали это этапом накопления эффекта.

В акватории Черного моря продолжается активная борьба, а у Украины есть необходимые инструменты для противодействия оккупантам.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Постепенно давление на Крым будет расти", – сообщил Подоляк.

Он отметил, что обстрелы военной инфраструктуры в Крыму будут продолжаться исключительно в сценарных планах, разработанных Генштабом или украинскими спецслужбами.

"Это этап накопления эффекта. Один из таких подобных операций в Крыму, которые должны деморализовать", — добавил Подоляк.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа и анонсировал следующую спецоперацию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
680
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация