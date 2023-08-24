Буданов назвал цель высадки ГУР в Крыму и анонсировал наземную операцию

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа и анонсировал наземную операцию по освобождению полуострова, а не только удары по врагу.

Об этом Буданов рассказал в эфире 1+1 в рамках телемарафона "Единые новости".

Буданов сообщил, что спецоперация с высадкой украинских разведчиков в Крыму 24 августа была важной, чтобы украинцы поверили в победу не только на материковой части государства, но и на полуострове.

"Чтобы (люди – ред.) вспомнили и поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их не за горами, что о них никто не забыл", – добавил начальник ГУР.

Он также анонсировал наземную операцию по деоккупации Крыма.

"Когда производятся определенные удары по Крыму, то этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение домой. Скоро все дождутся возвращения домой", – заверил Буданов.

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До каких пор будет продолжаться война

Он выразил убеждение, что война в Украине будет продолжаться до полной ее победы, пока не будет установлен контроль над всей территорией на 1991 год. Глава разведки подчеркнул, что не существует другого пути, кроме как возвращение украинских территорий.

"Какой это будет вариант – вопрос абсолютно не ко мне. Единственное, что могу сказать, что без использования сил ничего здесь сделать не реально", – отметил Буданов.

Напомним, утром 24 августа подразделения ГУР провели спецоперацию в Крыму, высадившись на плавсредствах на берегу в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Разведчики вступили в бой с врагом, нанеся ему потери в живой силе и технике.

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