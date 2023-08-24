Зеленский – о спецоперации ГУР в Крыму: "Рано говорить об освобождении"

Президент отметил, что подробный доклад об операции ему предоставит начальник ГУР Кирилл Буданов.

Спецоперацию ГУР в Крыму 24 августа прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, отметивший, что об освобождении полуострова говорить рано.

Об этом глава государства заявил на совместной с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза пресс-конференции в Киеве.

Так, Зеленский подтвердил, что Украина не понесла потери во время спецоперации военной разведки по высадке в оккупированном Крыму 24 августа.

"Рано говорить об освобождении Крыма. Второе — подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье — да, это наши ребята. Четвертое — жертв нет с нашей стороны, это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР МО", – рассказал президент.

Напомним, утром 24 августа украинская военная разведка провела спецоперацию в Крыму: ее подразделения провели высадку на полуострове, там состоялся бой с участием плавательных средств и авиации.

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