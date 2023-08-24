Мудрик получил травму и пропустит ближайший матч "Челси" в АПЛ

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не поможет своему клубу в матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Лутона", который состоится в пятницу, 25 августа.

Как сообщает официальный сайт лондонцев, 22-летний украинец травмировался на тренировке.

Отмечается, что Михаил приступил к реабилитации после того, как его состояние оценили врачи. Какое именно повреждение получил Мудрик, а также срок восстановления, не указывается.

В этом сезоне Мудрик дважды выходил на замену в матчах "Челси", не отличившись результативными действиями.

В прошлой кампании украинец отдал два ассиста в 17 поединках за "пенсионеров".

После двух стартовых туров АПЛ команда Маурисио Почеттино с одним очком занимает 14-е место в турнирной таблице. "Синие" сыграли вничью с "Ливерпулем" (1:1) и уступили "Вест Хэму" (1:3).

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