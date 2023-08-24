Мудрик отримав травму та пропустить найближчий матч "Челсі" в АПЛ

Терміни відновлення українця поки що невідомі.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не допоможе своєму клубу в матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Лутона", який відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.

Як повідомляє офіційний сайт лондонців, 22-річний українець травмувався на тренуванні.

Зазначається, що Михайло розпочав реабілітацію після того, як його стан оцінили лікарі. Яке саме пошкодження отримав Мудрик, а також термін відновлення, не вказується.

Цього сезону Мудрик двічі виходив на заміну в матчах "Челсі", не відзначившись результативними діями.

Минулої кампанії українець віддав два асисти у 17 поєдинках за "пенсіонерів".

Після двох стартових турів АПЛ команда Маурісіо Почеттіно з одним очком посідає 14-те місце в турнірній таблиці. "Сині" зіграли унічию з "Ліверпулем" (1:1) та поступилися "Вест Гему" (1:3).

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