В ГУР оцінили наслідки знищення в Криму комплексу С-400: "Це тріумф для України"

Знищення в окупованому Криму російського ЗРК С-400 "Тріумф" матиме системні наслідки для розвитку подій на півострові, і це наближає момент деокупації регіону.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" 23 серпня.

Охочих купувати С-400 поменшає

Юсов зазначив, що вибух у Криму 23 серпня "ліквідував таку "візитну картку" російських засобів ППО" і це саме той комплекс, який росіяни планували дорого продавати за кордон.

"Я думаю, що тепер охочих купляти подібні не дуже ефективні речі, які добре горять, буде значно менше", – додав представник розвідки.

Що ще знищено і які наслідки для ворога

Юсов також поінформував, що в ГУР є інформація про ліквідацію російського особового складу внаслідок вибуху.

"Ну і, власне, комплекс С-400 – це не одна одиниця техніки. Тому все, що перебувало навколо, або знищено, або уражено", – сказав він.

Юсов оцінив, як знищення "Тріумфу" вплине на роботу ППО російських окупантів у Криму. За його словами, С-400 – одна з останніх розробок, тож таких засобів у ворога зараз дуже небагато.

"Оскільки це один із найсучасніших їхніх (ворожих – ред.) засобів протиповітряної та протиракетної оборони, то це системні наслідки матиме для розвитку подій у Криму. Сьогодні справді відбувся "тріумф", але не для рашистів. Це тріумф для України та українців, які наближають звільнення Криму", – запевнив представник ГУР.

Нагадаємо, вранці 23 серпня у Криму прогриміла серія вибухів у районі мису Тарханкут, а згодом українська розвідка повідомила про знищення там ворожої системи С-400 "Тріумф" та показала відео з дрона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Вибух у Криму! Неймовірної сили "бавовну" показали на відео"

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