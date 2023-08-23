Атаку дронами по Москві влаштували агенти ГУР – ЗМІ

Всі попередні атаки дронів на діловий центр столиці Росії – теж робота української розвідки.
Безпілотники по Москві 23 серпня запустили працівники ГУР Міноборони України. Один із дронів влучив у хмарочос "Москва-Сіті".
Про це повідомляє видання NV із посиланням на джерело в українській військовій розвідці.
За інформацією медіа, нинішня атака БПЛА та всі попередні атаки дронів на діловий центр Москви теж є справою рук агентів Головного управління розвідки Міноборони України.
"Вже традиційні удари по Москві, які призводять до збоїв роботи аеропортів, зриву рейсів, евакуації чиновників та працівників спецслужб з робочих місць, демонструють неспроможність Путіна захистити навіть столицю", – зазначило джерело в ГУР.
Співрозмовник видання також запевнив, що розвідка збільшує зусилля у цьому напрямку.
Нагадаємо, 23 серпня росіяни поскаржились на атаку трьома безпілотниками по Москві та області. В Міноборони РФ стверджували, що два дрони були збиті, ще один – придушений засобами РЕБ. Зафіксоване влучання по недобудованому хмарочосу One tower у "Москва-Сіті" та пошкодження приватного будинку в Хімках.
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