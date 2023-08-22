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Німеччина вважає удари по Москві безпілотниками легітимними

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Німеччина вважає удари по Москві безпілотниками легітимними

Наслідки удару по Москва-Сіті 1 серпня / Фото: російські телеграм-канали

Україна обороняється в рамках міжнародного права.

Німеччина вважає удари українських дронів по Москві легітимними.

Про це заявила голова МЗС ФРН Анналена Бербок на прес-конференції в Берліні.

За її словами, Росія напала на Україну і тепер Київ обороняється “у рамках міжнародного права”. Саме Росія відповідає за все, що відбувається в Україні.

Водночас в Україні влада не підтверджує того, що за ударами по Москві стоїть саме наша держава. Проте атаки безпілотників на РФ стали практично регулярними.

Нагадаємо, що пропагандистка Симоньян побідкалася на безпілотник, який впав недалеко від її вулиці.

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Дата публікації
Перегляди
1203
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