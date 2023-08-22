Німеччина вважає удари по Москві безпілотниками легітимними

Німеччина вважає удари українських дронів по Москві легітимними.

Про це заявила голова МЗС ФРН Анналена Бербок на прес-конференції в Берліні.

За її словами, Росія напала на Україну і тепер Київ обороняється “у рамках міжнародного права”. Саме Росія відповідає за все, що відбувається в Україні.

Водночас в Україні влада не підтверджує того, що за ударами по Москві стоїть саме наша держава. Проте атаки безпілотників на РФ стали практично регулярними.

Нагадаємо, що пропагандистка Симоньян побідкалася на безпілотник, який впав недалеко від її вулиці.

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