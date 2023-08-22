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Германия считает удары беспилотниками по Москве легитимными

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Германия считает удары беспилотниками по Москве легитимными

Последствия удара по Москва-Сити 1 августа/Фото: российские телеграммы-каналы

Украина обороняется в рамках международного права.

Германия считает удары украинских дронов по Москве легитимными.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, Россия напала на Украину и теперь Киев обороняется "в рамках международного права". Именно Россия отвечает за происходящее в Украине.

В то же время в Украине власти не подтверждают, что за ударами по Москве стоит именно наше государство. Однако атаки беспилотников в РФ стали практически регулярными.

Напомним, что пропагандистка Симоньян пожаловалась на упавшего недалеко от ее улицы беспилотник.

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Дата публикации
Просмотры
1230
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