Германия считает удары беспилотниками по Москве легитимными

Германия считает удары украинских дронов по Москве легитимными.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, Россия напала на Украину и теперь Киев обороняется "в рамках международного права". Именно Россия отвечает за происходящее в Украине.

В то же время в Украине власти не подтверждают, что за ударами по Москве стоит именно наше государство. Однако атаки беспилотников в РФ стали практически регулярными.

Напомним, что пропагандистка Симоньян пожаловалась на упавшего недалеко от ее улицы беспилотник.

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