Резников анонсировал серьезные изменения в работе ТЦК: чего ждать осенью

Изменения украинцы увидят уже в середине осени.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что внутри осени власти выйдут на более серьезную цифровизацию Территориальных центров комплектации.

Об этом Резников сообщил на Международном ветеранском форуме во вторник, 22 августа.

По его словам, это позволит автоматически обмениваться информацией от реестров Министерства.

"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", — сказал Резников на Международном ветеранском форуме во вторник.

Резников добавил, что в результате изменений в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, речь идет только о случаях, когда непосредственно необходимо там появиться.

Напомним, ТЦК создают мобилизационный резерв в Украине и собирают и обновляют данные обо всех мужчинах по месту жительства.

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