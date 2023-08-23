Атаку дронами по Москве устроили агенты ГУР – СМИ

Все предыдущие атаки дронов на деловой центр столицы России – тоже работа украинской разведки.

Беспилотники по Москве 23 августа запустили работники ГУР Минобороны Украины. Один из дронов попал в небоскреб "Москва-Сити".

Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

По информации медиа, нынешняя атака БПЛА и все предыдущие атаки дронов на деловой центр Москвы – тоже дело рук агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Уже традиционные удары по Москве, приводящие к сбоям работы аэропортов, срыву рейсов, эвакуации чиновников и работников спецслужб с рабочих мест, демонстрируют неспособность Путина защитить даже столицу", – отметил источник в ГУР.

Собеседник также заверил, что разведка увеличивает усилия в этом направлении.

Напомним, 23 августа россияне пожаловались на атаку тремя беспилотниками по Москве и области. В Минобороны РФ утверждали, что два дрона были сбиты, еще один – подавлен средствами РЭБ. Зафиксировано попадание по недостроенному небоскребу One tower в "Москва-Сити" и повреждение частного дома в Химках.

Последствия атаки дронами по Москве/ТАСС

Последствия атаки дронами в Москве и области/Скриншот

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