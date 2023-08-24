Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

18-річна донька Оля Полякової у пікантному купальнику посвітила пишним бюстом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1803
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
18-річна донька Оля Полякової у пікантному купальнику посвітила пишним бюстом

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Юна блогерка опублікувала сміливе фото.

Донька української співачки Олі Полякової - Марія Полякова – потішила прихильників пікантним контентом.

В Instagram-stories 18-річна блогерка опублікувала фото, на якому постала у синьому купальнику. Образ Марія доповнила сонцезахисними окулярами та браслетом на руці.

Пікантний купальник ідеально підкреслив струнку фігуру дівчини. Зокрема, Полякова-молодша продемонструвала пишний бюст та підтягнутий живіт.

До слова, не дивно, що купальник ідеально підійшов фігурі Марії, адже його шили спеціально за параметрами блогерки.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Мій новий маст хев сезону. Купальник зроблений за моїми замірами", - поділилася Марія.

Зазначимо, старша донька Олі Полякової навчається у Великій Британії. Однак наразі в університеті Марії канікули. Тож блогерка перебуває в Україні, де відпочиває від навчання.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Володимира Остапчука похизувалася стрункою фігурою у леопардовому купальнику. Також Христина Горняк розсекретила, що більше не самотня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1803
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація