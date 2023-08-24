18-річна донька Оля Полякової у пікантному купальнику посвітила пишним бюстом

Юна блогерка опублікувала сміливе фото.
Донька української співачки Олі Полякової - Марія Полякова – потішила прихильників пікантним контентом.
В Instagram-stories 18-річна блогерка опублікувала фото, на якому постала у синьому купальнику. Образ Марія доповнила сонцезахисними окулярами та браслетом на руці.
Пікантний купальник ідеально підкреслив струнку фігуру дівчини. Зокрема, Полякова-молодша продемонструвала пишний бюст та підтягнутий живіт.
До слова, не дивно, що купальник ідеально підійшов фігурі Марії, адже його шили спеціально за параметрами блогерки.
"Мій новий маст хев сезону. Купальник зроблений за моїми замірами", - поділилася Марія.
Зазначимо, старша донька Олі Полякової навчається у Великій Британії. Однак наразі в університеті Марії канікули. Тож блогерка перебуває в Україні, де відпочиває від навчання.
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Володимира Остапчука похизувалася стрункою фігурою у леопардовому купальнику. Також Христина Горняк розсекретила, що більше не самотня.
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