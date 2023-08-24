18-річна донька Оля Полякової у пікантному купальнику посвітила пишним бюстом

Донька української співачки Олі Полякової - Марія Полякова – потішила прихильників пікантним контентом.

В Instagram-stories 18-річна блогерка опублікувала фото, на якому постала у синьому купальнику. Образ Марія доповнила сонцезахисними окулярами та браслетом на руці.

Пікантний купальник ідеально підкреслив струнку фігуру дівчини. Зокрема, Полякова-молодша продемонструвала пишний бюст та підтягнутий живіт.

До слова, не дивно, що купальник ідеально підійшов фігурі Марії, адже його шили спеціально за параметрами блогерки.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Мій новий маст хев сезону. Купальник зроблений за моїми замірами", - поділилася Марія.

Зазначимо, старша донька Олі Полякової навчається у Великій Британії. Однак наразі в університеті Марії канікули. Тож блогерка перебуває в Україні, де відпочиває від навчання.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Володимира Остапчука похизувалася стрункою фігурою у леопардовому купальнику. Також Христина Горняк розсекретила, що більше не самотня.

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