День Незалежності України: Камалія, Каменських, Огнєвіч вітають українців зі святом

24 серпня українці святкують особливе та важливе державне свято – День Незалежності України. Цьогоріч країні виповнюється 32 роки.

Українські знаменитості вітають співгромадян з важливим днем. Зірки бажають скорішої перемоги та дякують Збройним силам, які щодня героїчно захищають кордони держави.

Також знаменитості звертаються до України та діляться, що вона означає для кожного з них.

Тимур Мірошниченко

Шоумен показався з дружиною та донькою у вишиванках. Ведучий у День Незалежності зазначив, що Україна – завжди була і буде його домівкою.

"З днем народження, найкраща у світі країно! Ти любов! Ти віра! Ти мрії! Ти майбутнє! Ти мужність! Ти серце мільйонів людей! Пишаємося бути твоїми громадянами і пронесемо цю любов крізь все життя, виховуючи нове покоління свідомих українців. Наш дім - це ти. Так було, є і буде!" – зазначив ведучий.

Тимур Мірошниченко з донькою / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Настя Каменських

Співачка зазначила, що День Незалежності – це особливе свято для України, яке нагадує про те, який нелегкий шлях країна подолала, щоб стати суверенною. Артистка також побажала, аби скоріше настало мирне небо над головою.

"З Днем Незалежності! Сьогодні ми святкуємо важливу дату для нашої країни - день, коли Україна стала суверенною і незалежною. Ця дорога була нелегкою, але наша воля, мужність і патріотизм перетворили її на реальність. Навіть у найскладніший час ми ніколи не втрачали свою віру у вільну та незалежну країну, тож нехай наша Україна залишається такою сильною та незламною і бажаю, щоб всі наступні роки минули під мирним небом, з процвітанням, добробутом та розумінням, що жоден ворог не зламає українців! Слава Україні!" – написала виконавиця.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Злата Огнєвіч

Артистка розповіла, якими для України були роки її Незалежності та як українці виборювали свободу.

"Вітаю з днем народження, моя рідненька! Тобі сьогодні 32 роки, ти така молода і така перспективна. Іноді гонорова, але завжди сильна і вольова. А пам'ятаєш свій перший рік? Світ тоді навіть не міг уявити твоєї потужності і стійкості, через п'ять років ми ухвалили Конституцію і вибороли цілих дев'ять золотих медалей на олімпіаді! Ти двічі революціями виборювала свій європейський шлях, і ми завжди були поруч. Одного разу ти обрала не того…Так, це досвід, хоч і дуже болючий…І знаєш, ти прекрасна! Хоча з тобою поруч скажені і хворі сусіди, але ти їм точно не по зубах. Тримайся, моя рідненька! Наша сила в людях, вона в кожному із нас! З Днем Незалежності!" – зазначила виконавиця.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Alina Pash

Виконавиця зазначила, що безмежно рада, що її рідна країна – це Україна. Де б співачка не була, вона завжди пам'ятає про свою Батьківщину.

"Знаєш, я з тобою, де б мене не носило світом. Дякую, що виносила й виховала мене. Дякую, що подарувала таких надзвичайних серцю людей. Дякую, що така смілива, прогресивна, контрастна, непередбачувана, весела, глибока, співуча, кохана, тужна і до кісток пробира, дивлячись тобі в очі. Така незалежна, знай, що я так тобою пишаюся! У нас з тобою ще стільки всього попереду! Наші найкращі роки розквіту сили, творчого потоку і багато любові! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – написала артистка.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Олена Шоптенко

Танцівниця звернулася до українців та зазначила, що в наших жилах тече любов та жага до свободи. Щоб не сталося на життєвому шляху, Україна завжди буде незалежною та суверенною державою.

"З Днем Незалежності, любі українці! Нам з вами пощастило мати велику сім'ю, якою можна пишатися, та любов до свободи, яка в крові. Адже, надихаючи весь світ, ми підтверджуємо звання незламної та незалежної нації кожен день. І цього в нас не відібрати", - зазначила хореографиня.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Камалія

Артистка побажала скорішої перемоги та зазначила, що Україна сьогодні сильна, як ніколи.

"З Днем Незалежності, моя сильна, як ніколи, країна. Вірю в кожного українця, вірю в наші ЗСУ, вірю в нашу перемогу і щасливу Україну. Вітаю вас, мої рідні. Люблю!" – зазначила співачка.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Дмитро Гордон

Шоумен разом з дружиною показався у символічних футболках, на яких вказана єдина дорога, яка світить кремлівському диктатору путіну. Журналіст зазначив, нехай згинуть всі вороги України та скоріше настане мир.

"Усіх добрих, чистих і чесних людей на планеті з нашим днем! Живи, Україно! Нехай згинуть наші воріженьки! До перемоги!" – написав Гордон.

Дмитро Гордон із дружиною / Фото: instagram.com/gordondmytro

TAYANNA

Співачка написала, що Україні довелося чимало чого пережити. Нині країна досі переживає тяжкі часи, однак українці впораються і будуть незалежними та вільними.

"З Днем Незалежності, рідна наша земля! Рідна наша Україно! Стільки ти вже бачила у своєму житті, стільки пережила і досі сильна і мужня проживаєш нелегкі часи. Але ми з тобою поруч, ми любимо тебе і завжди любитимемо. Дякую, що ти в нас є і така красива і добра", - зазначила артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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