Смажений томатний суп: оригінальний рецепт

Томатний суп потрібно готувати у серпні, коли помідори особливо солодкі та соковиті. І, якщо ви не шанувальник гаспачо, спробуйте приготувати томатний суп за цим рецептом.
Інгредієнти
- помідори
- 800 г
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 1 головка
- оливкова олія
- чверть склянки
- сіль
- курячий або овочевий бульйон
- 3 склянки
- лавровий лист
- 1 шт.
- чебрець
- 2 гілочки
- свіжий базилік
- 3 ст. л.
- розкришений козячий сир
- неповна склянка
1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Застеліть деко алюмінієвою фольгою.
2. Розкладіть на деку помідори, крупно нарізану цибулю і головку часнику з відрізаним хвостиком. Помірно полийте все оливковою олією (включаючи часник). Приправте сіллю та перцем.
3. Запікайте, поки помідори не почнуть надиматися бульбашками, цибуля не стане м'якою, а часник не карамелізується, 35-40 хвилин.
4. Перекладіть помідори та цибулю у велику каструлю. Видавіть зубчики часнику зі шкірки і перекладіть у каструлю. Додайте бульйон, лавровий лист і чебрець і довести суміш до кипіння на середньому або слабкому вогні. Варіть на повільному вогні, доки аромат не розвинеться і не зосередиться, 20-25 хвилин.
5. Перекладіть суп у блендер (або скористайтеся занурювальним блендером) та подрібніть до однорідного стану.
6. Розлийте суп по тарілках. Перед подаванням прикрасьте кожну тарілку листочками базиліка та скибочками козячого сиру.
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