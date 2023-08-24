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Смажений томатний суп: оригінальний рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
84 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
498
Час на прочитання
1 хв
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Смажений томатний суп: оригінальний рецепт

Смажений томатний суп / Фото: Credits

Томатний суп потрібно готувати у серпні, коли помідори особливо солодкі та соковиті. І, якщо ви не шанувальник гаспачо, спробуйте приготувати томатний суп за цим рецептом.

Інгредієнти

помідори
800 г
цибуля
1 шт.
часник
1 головка
оливкова олія
чверть склянки
сіль
курячий або овочевий бульйон
3 склянки
лавровий лист
1 шт.
чебрець
2 гілочки
свіжий базилік
3 ст. л.
розкришений козячий сир
неповна склянка

1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Застеліть деко алюмінієвою фольгою.

2. Розкладіть на деку помідори, крупно нарізану цибулю і головку часнику з відрізаним хвостиком. Помірно полийте все оливковою олією (включаючи часник). Приправте сіллю та перцем.

3. Запікайте, поки помідори не почнуть надиматися бульбашками, цибуля не стане м'якою, а часник не карамелізується, 35-40 хвилин.

4. Перекладіть помідори та цибулю у велику каструлю. Видавіть зубчики часнику зі шкірки і перекладіть у каструлю. Додайте бульйон, лавровий лист і чебрець і довести суміш до кипіння на середньому або слабкому вогні. Варіть на повільному вогні, доки аромат не розвинеться і не зосередиться, 20-25 хвилин.

5. Перекладіть суп у блендер (або скористайтеся занурювальним блендером) та подрібніть до однорідного стану.

6. Розлийте суп по тарілках. Перед подаванням прикрасьте кожну тарілку листочками базиліка та скибочками козячого сиру.

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Дата публікації
Перегляди
498
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