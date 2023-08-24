Смажений томатний суп: оригінальний рецепт

Томатний суп потрібно готувати у серпні, коли помідори особливо солодкі та соковиті. І, якщо ви не шанувальник гаспачо, спробуйте приготувати томатний суп за цим рецептом.

Інгредієнти помідори 800 г цибуля 1 шт. часник 1 головка оливкова олія чверть склянки сіль курячий або овочевий бульйон 3 склянки лавровий лист 1 шт. чебрець 2 гілочки свіжий базилік 3 ст. л. розкришений козячий сир неповна склянка

1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Застеліть деко алюмінієвою фольгою.

2. Розкладіть на деку помідори, крупно нарізану цибулю і головку часнику з відрізаним хвостиком. Помірно полийте все оливковою олією (включаючи часник). Приправте сіллю та перцем.

3. Запікайте, поки помідори не почнуть надиматися бульбашками, цибуля не стане м'якою, а часник не карамелізується, 35-40 хвилин.

4. Перекладіть помідори та цибулю у велику каструлю. Видавіть зубчики часнику зі шкірки і перекладіть у каструлю. Додайте бульйон, лавровий лист і чебрець і довести суміш до кипіння на середньому або слабкому вогні. Варіть на повільному вогні, доки аромат не розвинеться і не зосередиться, 20-25 хвилин.

5. Перекладіть суп у блендер (або скористайтеся занурювальним блендером) та подрібніть до однорідного стану.

6. Розлийте суп по тарілках. Перед подаванням прикрасьте кожну тарілку листочками базиліка та скибочками козячого сиру.

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