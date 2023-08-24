Пригожин міг інсценувати власну смерть: експертка пояснила, навіщо це йому

Вважається, що керівник групи "Вагнер" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі, але деякі експерти беруть під сумнів правдивість цього інциденту.

Соціальні мережі, пов'язані з "Вагнером", уже звинуватили президента Росії Володимира Путіна в тому, що він ініціював смерть Пригожина. Водночас деякі експерти припускають, що смерть Пригожина могла бути інсценована, аби дати змогу ватажкові бойовиків утекти.

Про це пише Express.co.uk.

Так, експертка британського Королівського інституту об'єднаних служб Натія Сескурія припускає, що Пригожин міг інсценувати власну смерть, щоб продовжувати виконувати свою роль керівника ПВК якнайдалі від загальної уваги.

"Потенційною причиною того, чому його смерть була інсценована, могло бути те, що він якоїсь миті усвідомив, що підписав собі смертний вирок після проведення невдалого повстання. Через це він застряг, і не було шляху назад, для нього не було можливості відновити впевненість і довіру Путіна і вести справи, як завжди", - каже вона.

Сескурія переконана, що Пригожин хотів передовсім вижити, адже він був настільки близьким до Путіна і був частиною його найближчого оточення, що розумів свої низькі шанси на виживання після заколоту.

"Якщо є якийсь інсценований сценарій, я думаю, що єдина причина, чому він міг це зробити, - це вийти із ситуації та врятуватися, щоб залишитися живим", - сказала експертка.

Нагадаємо, колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл припускає, що літак з Євгеном Пригожиним знищила "бомба в ящику з вином".

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