Пригожин мог инсценировать собственную смерть: эксперт объяснила, зачем это ему

Считается, что руководитель группы Вагнера Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, но некоторые эксперты подвергают сомнению правдивость этого инцидента.

Социальные сети, связанные с Вагнером, уже обвинили президента России Владимира Путина в том, что инициировал смерть Пригожина. В то же время некоторые эксперты предполагают, что смерть Пригожина могла быть инсценирована, чтобы позволить главарю боевиков скрыться.

Об этом пишет Express.co.uk.

Так, эксперт британского Королевского института объединенных служб Натия Сескурия предполагает, что Пригожин мог инсценировать свою смерть, чтобы продолжать выполнять свою роль руководителя ЧВК подальше от общего внимания.

"Потенциальной причиной того, почему его смерть была инсценирована, могло быть то, что он в какой-то момент осознал, что подписал себе смертный приговор после проведения неудачного восстания. Поэтому он застрял, и не было пути назад, для него не было возможности восстановить уверенность и доверие Путина и вести дела как обычно", — говорит она.

Сескурия убеждена, что Пригожин хотел прежде всего выжить, ведь он был настолько близок к Путину и часть его ближайшего окружения, что понимал свои низкие шансы на выживание после мятежа.

"Если есть какой-то инсценированный сценарий, я думаю, что единственная причина, почему он мог это сделать, — это выйти из ситуации и спастись, чтобы остаться живым", — сказала эксперт.

Напомним, бывший офицер британской разведки Кристофер Стил предполагает, что самолет с Евгением Пригожиным уничтожила "бомба в ящике с вином".

Читайте также: