Зеленский впервые прокомментировал гибель Пригожина

Зеленский отметил, что все хорошо "осознают, кто к этому причастен".

Украинский президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области, в которой погиб основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что Украина к этому не имеет никакого отношения.

Об этом глава государства сказал в четверг, 24 августа, на брифинге в Киеве.

"Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое, и мы хотели поддержку, хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле поможет. Мы не имеем до этого отношения. Все понимают, кто имеет отношение к этому", — прокомментировал он.

Напомним, вечером 23 августа стало известно об аварии частного самолета Пригожина в Тверской области. По сообщению пропагнадистов, самолет главаря "Вагнера" сбили российские средства ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Гибель Пригожина: странный момент, о котором все молчат!

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