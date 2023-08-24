Бербок высказалась об инциденте с самолетом Пригожина

По ее словам, "нельзя делать быстрых выводов".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от спекуляций вокруг авиакатастрофы самолета предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина и его гибели.

Заявление немецкой дипломатки приводит издание Tagesschau.

Бербок отмечает, что инцидент с самолетом произошел только недавно, а потому "нельзя делать скорых выводов".

Вместе с тем глава МИД отмечает: этот случай показывает, "что система, власть, диктатура, построенная на насилии, также знает только насилие внутри себя". Увидеть это, говорит Бербок, можно в предыдущие годы, когда члены оппозиции, журналисты, обычные люди выпадали из окон или были отравлены.

Отвечая на вопрос о будущем наемников "Вагнера", Бербок отметила: стоит опасаться, "что Россия с "Вагнером" или без него продолжит свою циничную игру не только в Украине, но и прежде всего в Африке". По словам министерши, Пригожин и "Вагнер" несут ответственность за ужасающие деяния "против украинского народа и в одной по другой стране Африки".

"Куда бы ни шел "Вагнер", за ним следуют смерть, разрушение и эксплуатация", — подчеркнула глава МИД Германии.

Как сообщалось, американский президент Джо Байден прокомментировал падение самолета, на борту которого находился Пригожин. Он подчеркнул, что "не удивлен".

Читайте также: