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Зеленський вперше прокоментував загибель Пригожина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський вперше прокоментував загибель Пригожина

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що усі добре "усвідомлюють, хто до цього причетний".

Український президент Володимир Зеленський вперше прокоментував авіакатастрофу у Тверській області, в якій загинув засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він наголосив, що Україна до цього не має жодного відношення. 

Про це глава держави сказав у четвер, 24 серпня, на брифінгу у Києві.

"Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталася до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також у якомусь сенсі слова допоможе. Ми не маємо до цього стосунку. Усі усвідомлюють, хто має відношення до цього", - прокоментував він.

Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про аварію приватного літака Пригожина у Тверській області. За повідомлення пропагнадистів, літак ватажка "Вагнера" збили російські засоби ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загибель Пригожина: дивний момент, про який усі мовчать!

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Дата публікації
Перегляди
4031
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