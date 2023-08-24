Сколько украинцев убила Россия во время войны: данные ООН

По данным ООН, общее число погибших гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона человек.

Российская террористическая армия в Украине убила не менее 9 444 гражданских лиц, в том числе 545 детей. Еще около 17 000 человек, среди которых 1 156 детей, получили ранения.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Заместитель генсека ООН подчеркнула, что Россия виновата в невероятных страданиях украинского народа.

"Восемнадцать месяцев смертей, разрушений и невероятных страданий для украинского народа. Одни цифры рассказывают ужасную историю: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель по меньшей мере 9 444 гражданских лиц, в том числе 545 детей. Еще почти 17 000 человек, среди которых 1 156 детей получили ранения. Реальные цифры, вероятно, намного выше. По некоторым оценкам, общее число погибших, гражданских и военных с обеих сторон, достигает полумиллиона ", — сказала Розмари Дикарло.

Дипломат также осудила ракетные удары российских террористов по портовой инфраструктуре Украины, жилым домам, театру в Чернигове и другие военные преступления России.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по военным преступлениям в 2009-2015 годах Стивен Рапп рассказал, что российскому диктатору Путину за его преступления против Украины грозит до 30 лет лишения свободы.

Читайте также: