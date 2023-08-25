У Путина сменили цель "СВО" после ночной атаки дронами на Россию

Рупор Кремля Песков заявил, что так называемая "СВО" будет продолжаться для защиты РФ.

После ночной 25 августа атаки дронов на Москву, в Кремле придумали новое объяснение так называемой "СВО". Теперь там говорят о защите самой России.

Об этом заявил рупор Кремля Дмитрий Песков.

Как отмечается, в ночь на 25 августа Россию атаковали неизвестные дроны. Взрывы раздались в Калужской и Тульской областях. Над московскими аэропортами "Внуково" и "Домодедово" в очередной раз закрыли аэропорты.

Уже днем рупор Кремля Песков заявил, что так называемая "СВО" будет продолжаться для защиты РФ.

"СВО" проводится, в частности, для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева как атаки дронов", — издал представитель Кремля.

По его словам, война будет продолжаться и для того, чтобы исключить в будущем угрозу со стороны Киева.

Напомним, что ночью, 25 августа, на территории Калужской и Тульской областей РФ была зафиксирована серия взрывов и атака неизвестными БПЛА.

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