Бойцы ССО показали, как освобождали Роботино: мощное видео

Наши военные провели колоссально тяжелую работу.
Работы вернулись под контроль Украины. Группы ССО были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к этому населенному пункту.
Видео опубликовали Силы Специальных Операций ВС Украины.
Противника уничтожили и "выжали"
Как отмечают бойцы, это происходило в очень непростых условиях:
- постоянная работа русской артиллерии;
- небо кишит вражескими дронами;
- чрезвычайно близок стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.
"Это видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы наших воинов, которые должны были уничтожить противника и выжать его с позиций", — подчеркнули в ССО.
Напомним, в среду, 23 августа, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино в Запорожской области. За него шли ожесточенные и жестокие бои.
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