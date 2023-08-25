Бойцы ССО показали, как освобождали Роботино: мощное видео

Работы вернулись под контроль Украины. Группы ССО были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к этому населенному пункту.

Видео опубликовали Силы Специальных Операций ВС Украины.

В ВСУ показали кадры освобождения Роботино

Противника уничтожили и "выжали"

Как отмечают бойцы, это происходило в очень непростых условиях:

постоянная работа русской артиллерии;

небо кишит вражескими дронами;

чрезвычайно близок стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.

"Это видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы наших воинов, которые должны были уничтожить противника и выжать его с позиций", — подчеркнули в ССО.

Напомним, в среду, 23 августа, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино в Запорожской области. За него шли ожесточенные и жестокие бои.

Читайте также: