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Бойцы ССО показали, как освобождали Роботино: мощное видео

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Бойцы ССО показали, как освобождали Роботино: мощное видео

Бойцы ВСУ в окрестностях села Роботино / Фото: скриншот с видео

Наши военные провели колоссально тяжелую работу.

Работы вернулись под контроль Украины. Группы ССО были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к этому населенному пункту.

Видео опубликовали Силы Специальных Операций ВС Украины.

В ВСУ показали кадры освобождения Роботино

В ВСУ показали кадры освобождения Роботино

Противника уничтожили и "выжали"

Как отмечают бойцы, это происходило в очень непростых условиях:

  • постоянная работа русской артиллерии;
  • небо кишит вражескими дронами;
  • чрезвычайно близок стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.

"Это видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы наших воинов, которые должны были уничтожить противника и выжать его с позиций", — подчеркнули в ССО.

Напомним, в среду, 23 августа, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино в Запорожской области. За него шли ожесточенные и жестокие бои.

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Дата публикации
Просмотры
93
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