Бійці ССО показали, як звільняли Роботине: потужне відео

Роботине повернулося під контроль України. Групи ССО були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до цього населеного пункту.

Відео опублікували Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

У ЗСУ показали кадри звільнення Роботиного

Противника знищили й "вичавили"

Як відзначають бійці, це відбувалося у вкрай непростих умовах:

постійна робота російської артилерії;

небо кишить ворожими дронами;

надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку.

"Це відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших воїнів, які мали знищити противника і вичавити його із позицій", – акцентували в ССО.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг в селі Роботине, що в Запорізькій області. За нього точилися запеклі й жорстокі бої.

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