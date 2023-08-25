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Бійці ССО показали, як звільняли Роботине: потужне відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Бійці ССО показали, як звільняли Роботине: потужне відео

Бійці ЗСУ в околицях села Роботине / Фото: скриншот з відео

Наші військові провели колосально важку роботу.

Роботине повернулося під контроль України. Групи ССО були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до цього населеного пункту. 

Відео опублікували Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

У ЗСУ показали кадри звільнення Роботиного

У ЗСУ показали кадри звільнення Роботиного

Противника знищили й "вичавили"

Як відзначають бійці, це відбувалося у вкрай непростих умовах:

  • постійна робота російської артилерії;
  • небо кишить ворожими дронами;
  • надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку.

"Це відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших воїнів, які мали знищити противника і вичавити його із позицій", – акцентували в ССО.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг в селі Роботине, що в Запорізькій області. За нього точилися запеклі й жорстокі бої.

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Дата публікації
Перегляди
3370
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