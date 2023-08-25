Ночью РФ атаковала Днепропетровщину: в ОВА рассказали о последствиях

Ночью 25 августа оккупационная армия РФ пыталась атаковать Днепропетровскую область с воздуха. Кроме того, россияне из "Града" и тяжелой артиллерии нанесли удар по Никопольщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Защитники из ПВК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине Криворожья", — говорится в сообщении.

По Никопольщине русские войска целили из "Града" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. В результате атаки без света осталось более 700 семей.

Утром российская армия снова атаковала город, а также Марганецкую общину. Там последствия уточняются. В Зеленодольской общине Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии изуродован газопровод.

Последствия атаки РФ в Днепропетровскую область. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, мощные взрывы в Днепре произошли в ночь на четверг, 24 августа. Тогда русская оккупационная армия ударила по городу ракетами. Одна из них повредила транспортный объект. Также повреждены киоски, кафе, банк, гостиница и заправка, а также многоэтажки.

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