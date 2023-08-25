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Глава МИД Турции прибыл в Киев: его встретил президент

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
432
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Глава МИД Турции прибыл в Киев: его встретил президент

Глава МИД Турции Хакан Фидан и президент Украины Владимир Зеленский/Фото с твиттера МИД Турции

Представитель страны уже встретился с нашим главнокомандующим.

В Киев прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его встретил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом МИД Турции сообщил в твиттере.

"Нашего министра Хакана Фидана принял в Киеве президент Владимир Зеленский", – говорится в сообщении МИД.

Ранее МИД Турции инициировал телефонный разговор с министерством России. Так, 9 июля министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и РФ Сергей Лавров провели переговоры.

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Дата публикации
Просмотры
432
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