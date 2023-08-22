Эрдоган решил посетить Путина в России — СМИ

Турецкий президент Реджеп Эрдоган планирует посетить с визитом Россию и провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на информацию, полученную из президентских источников.

Отмечается, что предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет критическое значение для достижения "зернового соглашения".

Согласно информации, которую получило издание, этот визит "станет важнейшим шагом для продления соглашения о зерновом коридоре".

Турецкие журналисты пишут, что Анкара считает новый маршрут без России нездоровым.

"Пока главный советник президента республики Акиф Чагатай Килич едет в Украину, ожидается также визит министра иностранных дел Хакана Фидана в Украину и Россию", — говорится в сообщении.

Ранее Anadolu сообщало, что встреча Путина и Эрдогана пока откладывается.

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