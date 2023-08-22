Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эрдоган решил посетить Путина в России — СМИ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1285
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эрдоган решил посетить Путина в России — СМИ

Турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин / Фото: Associated Press

Турция считает новый маршрут без России нездоровым.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган планирует посетить с визитом Россию и провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на информацию, полученную из президентских источников.

Отмечается, что предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет критическое значение для достижения "зернового соглашения".

Согласно информации, которую получило издание, этот визит "станет важнейшим шагом для продления соглашения о зерновом коридоре".

Турецкие журналисты пишут, что Анкара считает новый маршрут без России нездоровым.

"Пока главный советник президента республики Акиф Чагатай Килич едет в Украину, ожидается также визит министра иностранных дел Хакана Фидана в Украину и Россию", — говорится в сообщении.

Ранее Anadolu сообщало, что встреча Путина и Эрдогана пока откладывается.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1285
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация