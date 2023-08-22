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Ердоган вирішив відвідати Путіна у Росії - ЗМІ

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ердоган вирішив відвідати Путіна у Росії - ЗМІ

Турецький президент Реджеп Ердоган та російський президент Володимир Путін / Фото: Associated Press

Туреччина вважає новий маршрут без Росії нездоровим.

Турецький президент Реджеп Ердоган планує відвідати із візитом Росію та провести зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це пише Yeni Şafak із посиланням на інформацією, отриману із президентських джерел.

Зазначається, що майбутній візит президента Ердогана до Росії має критичне значення для досягнення "зернової угоди". 

Згідно з інформацією, якуотримало видання, цей візит "стане найважливішим кроком для продовження угоди про зерновий коридор". 

Турецькі журналісти пишуть, що Анкара вважає новий маршрут без Росії нездоровим.

"Поки головний радник президента республіки Акіф Чагатай Кіліч їде в Україну, очікується також візит міністра закордонних справ Хакана Фідана до України та Росії", - йдеться у повідмоленні.

Раніше Anadolu повідомляло, що зустріч Путіна та Ердогана поки відкладається

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Дата публікації
Перегляди
1262
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