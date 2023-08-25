Очільник МЗС Туреччини прибув до Києва: його зустрів президент

Представник країни вже зустрівся з нашим головнокомандувачем.

До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Його зустрів український президент Володимир Зеленський.

Про це МЗС Туреччини повідомило у твітері.

"Нашого міністра Хакана Фідана прийняв у Києві президент Володимир Зеленський", – йдеться в повідомленні МЗС.

Раніше МЗС Туреччини ініціювало телефонну розмову з міністерством Росії. Так, 9 липня міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та РФ Сергій Лавров провели перемовини.

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