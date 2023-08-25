Посадовець на Одещині "відмив" понад мільйон гривень на будівництві футбольного поля для ЗСУ

СБУ спільно з ДБР викрили в Одесі військового чиновника, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ.

Державне бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили фінансову оборудку на Одещині. Там зловмисник присвоїв понад мільйон гривень, які були виділені на облаштування футбольного поля у військовому містечку Одеської області.

Про це повідомляє СБУ та ДБР.

Слідчі повідомили про підозру посадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та керівнику підприємства-підрядника.

Встановлено, що ще у 2018 році вони уклали договір щодо будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку на загальну вартість у понад 23 млн грн. Серед іншого планувалось покласти нове штучне покриття футбольного поля, встановити освітлення, однак, ці роботи були здійсненні лише на папері – в актах прийнятих робіт.

Футбольне поле, на будівництві якого "заробив" зловмисник / Фото: Державне бюро розслідувань

Таким чином, зловмисники заволоділи понад 1,2 млн грн, виділених на реновацію.

Колишньому заступнику начальника ПТКЕУ та директору товариства-підрядника повідомлено про підозру у корисливому посяганні на військове майно, зловживанні службовим становищем, службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Тепер їм загрожує позбавлення волі до 8 років.

На Одещині посадовець розікрав понад мільйон гривень на будівництві футбольного поля / Фото: Державне бюро розслідувань

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