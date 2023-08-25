Пити чи не варто: безпечна доза алкоголю

Гучні вечірки, родинні свята чи посиденьки з друзями не обходяться без алкогольних напоїв. Звичайно, надмірне вживання алкоголю призводить до небезпечних наслідків – про це відомо всім. Та чи існує та норма, вживаючи яку, можна не турбуватися про негативний вплив на організм? Вчені досі не можуть достеменно визначити таку дозу, оскільки у світі дуже мало людей, які б не пили за життя хоча б одного келиха вина. Тому провести таке дослідження неможливо. Але є умовна позначка допустимої норми алкоголю для людини, скільки це – читайте далі.

Чи існує безпечна норма алкоголю

Загалом згідно з дослідженнями ВООЗ, безпечної дози алкоголю не існує, особливо для тих людей, які мають проблеми зі здоров’ям. Але деякі дослідники визначили умовну дозу, яку можна випити, щоб не нашкодити своєму здоров’ю. Вчені визначили норму найпоширеніших алкогольних напоїв, це приблизно:

40 мл горілки 45%;

150 мл (келих) червоного вина;

330 мл (пляшка) пива.

Але під час вживання навіть такої дози потрібно враховувати стан свого здоров’я, вік, вагу та навіть генетику. Якщо для чоловіків допускається вживання двох доз алкоголю, то жінкам можна лише одну. Оскільки у жінок нижча маса тіла й загальна кількість рідини в організмі, яка добре абсорбує алкоголь. Також є низка захворювань, за яких небезпечно вживати алкогольні напої: виразка шлунку, хвороби печінки, нирок і серця.

Як алкоголь впливає на організм

Вже за декілька секунд після випитого алкоголю етиловий спирт потрапляє до клітин головного мозку, через що відбувається порушення функцій різних його частин. Саме тому під час передозування людина не орієнтується у просторі, виникають проблеми з пам’яттю, може підніматися температура. Якщо часто вживати алкоголь, руйнуються нейронні зв’язки та порушується робота нейромедіаторних систем: гальмується вироблення гормонів щастя й радості.

Також алкоголь негативно впливає на роботу травної системи, оскільки здатен подразнювати слизову оболонку та підвищувати кислотність, через що можуть виникати захворювання шлунку і дванадцятипалої кишки. Зловживання алкоголем спричиняє крихкість кісток і втрату м’язової маси тіла.

Серце також дуже страждає від надмірного вживання алкоголю: через ослаблення погіршується належне функціонування серцевого м’яза. Тому з’являються проблеми з артеріальним тиском, є ризик інфарктів.

Зловживання алкоголем спричиняє велике навантаження на печінку, оскільки цей орган відповідає за розщеплення алкоголю та виведення токсинів з організму. Алкоголь спричиняє утворення рубців на печінці – цирозу, ця рубцева тканина руйнує печінку.

Як різні дози алкоголю впливають на людину

Помірна доза алкогольних напоїв має стимулювальний і збуджувальний ефект. Людина відчуває радість, має піднесений настрій і високу мотивацію в передчутті задоволення. В такому стані зовсім не відчувається втома, спостерігається емоційна розкутість.

Середня доза має протилежний ефект. У процесі сп’яніння від такої дози збуджуються не гормони радості, а гальмівні гормони. Тому людина хоче спати – це природний захист тіла від інтоксикації організму.

Висока доза алкоголю має індивідуальний ефект. Під час надмірного вживання людина може бути або дуже збудженою та агресивною, або мати глибоку депресію.

Як можна нейтралізувати шкоду алкоголю

Оскільки алкоголь – це дуже мала молекула, її складно чимось подолати. Тому приймання активованого вугілля неефективне, бо цей препарат розрахований на більші молекули. Дуже часто люди вдаються до створення так званого "захисного шару": їдять перед вживанням алкогольних напоїв чи п’ють кисіль. На жаль, це також не дуже впливає на захист від шкоди, оскільки 30% алкоголю потрапляє у кров саме в ротовій порожнині. Але перед вживанням алкоголю все ж потрібно їсти, щоб не руйнувалася слизова оболонка шлунку.

Також дуже корисно під час вживання алкоголю пити велику кількість води, оскільки алкогольні напої призводять до зневоднення організму.

Як пити, щоб не нашкодити собі

Звісно, було б добре взагалі не пити або не переходити умовну межу дозволеної безпечної дози. Для кожної людини це буде індивідуальна норма – все залежить від віку, статі та стану здоров’я. Потрібно вживати рекомендовану дозу для чоловіків і окремо для жінок.

Варто перед вживанням алкоголю поїсти, а під час вживання пити воду. Але не варто пити каву й енергетики, які містять велику частку кофеїну, оскільки таке змішування напоїв може призвести до проблем зі здоров’ям.

Після вживання алкоголю треба добре відпочити, варто уникати надмірних фізичних чи розумових навантажень. Треба добре виспатися. На ранок необхідно пити воду чи розсіл, можна морс і спортивні напої, щоб компенсувати втрату води в організмі. Також рекомендовано зробити зарядку та прогулятися, це допоможе організму вивести залишки алкоголю.

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