Пить или не стоит: безопасная доза алкоголя

Громкие вечеринки, семейные праздники или посиделки с друзьями не обходятся без алкогольных напитков. Конечно, чрезмерное употребление алкоголя приводит к опасным последствиям – об этом известно всем. Но существует ли та норма, употребляя которую, можно не беспокоиться об отрицательном влиянии на организм? Ученые до сих пор не могут точно определить такую дозу, поскольку в мире очень мало людей, которые не пили бы при жизни хотя бы одного бокала вина. Потому провести такое исследование невозможно. Но есть условная отметка допустимой степени алкоголя для человека, сколько это - читайте дальше.

Существует ли безопасная норма алкоголя?

Вообще, согласно исследованиям ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует, особенно для тех людей, которые имеют проблемы со здоровьем. Но некоторые исследователи определили условную дозу, которую можно выпить, чтобы не навредить своему здоровью. Ученые определили меру наиболее распространенных алкогольных напитков, это примерно:

40 мл водки 45%;

150 мл (бокал) красного вина;

330 мл (бутылка) пива.

Но при употреблении даже такой дозы нужно учитывать состояние своего здоровья, возраст, вес и даже генетику. Если для мужчин допускается употребление двух доз алкоголя, женщинам можно только одну. Поскольку у женщин более низкая масса тела и общее количество жидкости в организме, которая хорошо абсорбирует алкоголь. Есть также ряд заболеваний, при которых опасно употреблять алкогольные напитки: язва желудка, болезни печени, почек и сердца.

Как алкоголь влияет на организм

Уже через несколько секунд после того, как выпить алкоголь, этиловый спирт попадает в клетки головного мозга. Из-за чего происходит нарушение функций разных его частей. Именно поэтому при передозировке человек не ориентируется в пространстве, возникают проблемы с памятью, может подниматься температура. При частом употреблении алкоголя разрушаются нейронные связи и нарушается работа нейромедиаторных систем: тормозится выработка гормонов счастья и радости.

Также алкоголь оказывает негативное влияние на работу пищеварительной системы. Поскольку способен раздражать слизистую оболочку и повышать кислотность, из-за чего могут возникать заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Злоупотребление алкоголем приводит к хрупкости костей и потере мышечной массы тела.

Сердце также очень страдает чрезмерным употреблением алкоголя: из-за ослабления ухудшается должное функционирование сердечной мышцы. Поэтому возникают трудности с артериальным давлением, есть риск инфарктов.

Злоупотребление алкоголем влечет за собой большую нагрузку на печень. Поскольку этот орган отвечает за расщепление алкоголя и выведение токсинов из организма. Алкоголь приводит к образованию рубцов на печени – цирроза, эта рубцовая ткань разрушает печень.

Как разные дозы алкоголя влияют на человека

Умеренная доза алкогольных напитков оказывает стимулирующий и возбуждающий эффект. Человек испытывает радость, имеет приподнятое настроение и высокую мотивацию в предвкушении удовольствия. В таком состоянии совсем не чувствуется усталость, наблюдается эмоциональная раскрепощенность.

Средняя доза оказывает противоположный эффект. В процессе опьянения от такой дозы возбуждаются не гормоны радости, а тормозные гормоны. Поэтому человек хочет спать – это естественная защита тела от интоксикации организма.

Высокая доза алкоголя оказывает индивидуальный эффект. При чрезмерном употреблении человек может быть либо очень возбужденным и агрессивным, либо иметь глубокую депрессию.

Как можно нейтрализовать вред алкоголя

Так как алкоголь – это очень малая молекула, ее сложно чем-нибудь преодолеть. Поэтому прием активированного угля неэффективен, потому что этот препарат рассчитан на большие молекулы. Очень часто люди прибегают к созданию так называемого «защитного слоя»: едят перед употреблением алкогольных напитков или пьют кисель. К сожалению, это также не сильно влияет на защиту от вреда, поскольку 30% алкоголя попадает в кровь именно в полости рта. Но перед употреблением алкоголя все же нужно есть, чтобы не разрушалась слизистая желудка.

Также очень полезно при употреблении алкоголя пить большое количество воды, поскольку алкогольные напитки приводят к обезвоживанию организма.

Как пить, чтобы не навредить себе

Конечно, было бы хорошо вообще не пить или не переходить условный предел разрешенной дозы. Для каждого человека это будет индивидуальная мера, все зависит от возраста, пола и состояния здоровья. Необходимо принимать рекомендованную дозу для мужчин и отдельно для женщин.

Следует перед употреблением алкоголя поесть, а во время употребления пить воду. Но не стоит пить кофе и энергетики, содержащие большую долю кофеина. Такое смешивание напитков может привести к проблемам со здоровьем.

После приема алкоголя нужно хорошо отдохнуть, необходимо избегать чрезмерных физических или умственных нагрузок. Следует хорошо выспаться. Утром необходимо пить воду или рассол, можно морс и спортивные напитки, чтобы компенсировать потерю воды в организме. Также рекомендуется сделать зарядку и прогуляться, это поможет организму вывести остатки алкоголя.

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