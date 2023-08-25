"У России есть план В": Данилов спрогнозировал планы Кремля на войне в Украине

РФ не может победить Украину военным путем, поэтому у нее есть план В.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

По его словам, внутренняя дестабилизация в РФ может вынудить Кремль попытаться "поколебать нашу страну".

"Но мы здесь будем бдительны и не допустим к событиям, которых ожидает Российская Федерация с помощью тех медиа-коллаборантов, которых мы в последнее время фиксируем все больше и больше, которые приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах", — сказал Данилов.

Он добавил, что так называемые коллаборанты на территории нашей страны не меньше выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют.

Кроме того, Данилов заявил, что вероятная гибель владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина – это удар по президенту России Владимиру Путину и признак начала фрагментации РФ.

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