"У Росії є план В": Данілов спрогнозував плани Кремля на війні в Україні

РФ не може перемогти Україну військовим шляхом, тому у неї є план В.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, внутрішня дестабілізація у РФ може змусити Кремль спробувати "похитати нашу країну".

"Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які очікує Російська Федерація за допомогою тих медіа-колаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах", - сказав Данілов.

Він додав, що так звані колаборанти на території нашої країни не менше видають себе за українців і починають розповідати, "що вони там щось аналізують".

Крім того, Данілов заявив, що ймовірна загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина – це удар по президенту Росії Володимиру Путіну і ознака початку фрагментації РФ.

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