Ракетный удар по Днепру: появились фото и видео последствия атаки на город

Российские войска ночью на 24 августа атаковали Днепр ракетами. Одна из них повредила транспортный объект. Также повреждены киоски, кафе, банк, гостиница и заправка, а также многоэтажки. Пострадали десять человек. Прошло без погибших.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак показал последствия "прилетов" по городу.

"На фото — единственное, на что способен "русский мир", — уничтожать все, к чему прикасается. Так выглядит транспортный объект, по которому террористы попали ночью", — заметил глава ОВА.

Последствия ракетного удара по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россияне повредили киоски и магазины в Днепре. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

оккупанты ударили по гражданскому объекту в Днепре. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Одну ракету удалось сбить силам ПВО. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

На месте попадания убирают коммунальщики и владельцы поврежденных киосков.

Обстрел Днепра ракетами: последствия "прилетов"

Тем временем в Офисе генпрокурора сообщили, что прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. При осмотре места происшествия обнаружены обломки ракеты, тип которой устанавливается.

Последствия атаки на Днепр

Последствия прилета ракеты РФ в Днепре. / Фото: Укринформ

Напомним, ночью на 24 июля мощные взрывы прогремели в Днепре. Российские войска атаковали город ракетами. Одну сбили силы ПВО. Впрочем, произошли попадания.

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